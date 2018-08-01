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مصر للطيران: إقلاع 12 رحلة جوية اليوم لنقل حجاج بيت الله الحرام

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وكالات : حنان حمدتو

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تطلق مصر للطيران اليوم 12 رحلة جوية لنقل 2120 حاجًا من حجاج بيت الله الحرام إلى المملكة العربية السعودية، حيث تُقلع 9 رحلات جوية من مطار القاهرة الدولي إلى جدة والمدينة المنورة لنقل 1550 حاجًا.

وسيتم إقلاع 3 رحلات جوية من مطار برج العرب لنقل 570 حاجًا من حجاج قرعة البحيرة والغربية والإسكندرية وشمال وجنوب سيناء وبعثة الداخلية ووزارة الصحة وتضامن بعثة المؤسسة فضلاً عن حجاج بماكو بمالي وترانزيت بانكوك وتأشيرات العمل والإقامة.

كما سيرت مصر للطيران 3 رحلات جوية من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى المدينة المنورة لنقل 609 حجاج من حجاج قرعة البحيرة وبعثات الداخلية ووزارة الصحة وتضامن بعثة المؤسسة وترانزيت تورنتو وحجاج بماكو بمالي وحج أفراد.

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