محافظ المنيا يتابع إنشاء نقطة تفتيش للمحاجر بطريق الشرفا

01 أغسطس 2018 - 10:36 ص

وجه عصام البديوى محافظ المنيا مدير إدارة المحاجر بالبدء في إنشاء نقطة تفتيش للمحاجر في طريق الشرفا قبل الكوبرى، كأحد الحلول المؤقتة والعاجلة لتفادى تكرار الحوادث في تلك المنطقة، بهدف تهدئة السيارات قبل الوصول إلى كوبرى الشرفا والمؤدى لطريق مدينة المنيا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ مع أعضاء اللجنة الفنية المشكلة لدراسة أوجه الخلل بطريق الشرفا، بحضور العميد عادل جلال مدير إدارة المرور، المهندسة ايفيت إسحاق مدير مديرية الطرق والكباري والمهندس بهاء أبو البيه مدير عام الطرق بالمنيا و الدكتور حمدي بديع أستاذ مساعد هندسة الطرق والمرور بجامعة المنيا ومحمد سيد رئيس مدينة المنيا والمهندس محمد مصطفي رئيس مدينة المنيا الجديدة.

وكلف المحافظ خلال الاجتماع المستشار الجيولوجي للمحافظة بالتنسيق مع إدارة التخطيط العمراني لإجراء أعمال الرفع المساحي للطريق والطرق البديلة المقترحة مع الاستمرار في توفير خدمات مرورية على الطريق.