» القبض على القبطى قاتل أسرته

01 أغسطس 2018 - 10:13 ص

تمكنت أجهزة الأمن في محافظة المنيا اليوم الأربعاء من إلقاء القبض على قبطى متهم بقتل أسرته وأولاده داخل منزله بعد إشعال النيران وإغلاق غرفة المعيشة عليهم ، وفر هاربا بعد الواقعة.

وكان اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة باندلاع حريق داخل وحدة سكنية في مدينة سمالوط، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

وأوضحت المعاينة قيام ميلاد. م. أ، 45 سنة، تاجر، بإشعال النيران في زوجته لوزا. س. ع 35 سنة، وأبنائه الثلاثة كل من مارينا- 15 سنة، و مادونا – 13 سنة، و ميخائيل– 11 سنة، باستخدام اسطوانة البوتاجاز ما أدى إلى مصرعهم حرقا.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثث الثلاثة إلى مشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات