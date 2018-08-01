بالفيديو والصور..الكوبرا تقتحم منازل الغربية

01 أغسطس 2018 - 10:07 ص

تمكن أهالي قرية ميت عساس التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية من الإمساك بثعبان الكوبرا ، والذي ظهر في القرية ، وداخل المازال ، ما أثار حالة من الرعب والفزع بين الأهالي.

وقال رامي محمد أحد شباب القرية أنه وجد " الكوبرا" تقوم بالهجوم علي منزله ، والتي جاءت من أحد المصارف المحيطة بالقرية ، حيث قام بالإمساك بها ووضعها داخل قفص زجاجي.

وأعرب عن خوفه من تكرار مثل هذه الواقعة ، مطالبا المسئولين بالتحرك لإنقاذ الأهالي من رعب الثعابين .

من جانبه أعلن اللواء علاء الدين يوسف رئيس مجلس مركز ومدينة سمنود التنسيق الكامل مع الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة وقوات الحماية المدينة لشن حملات متكاملة بنواحي قرية ميت عساس ، مؤكدا أن "كافة أمصال سموم الثعابين متوفرة حسب ما ذكره مسئولي الصحة ".

ونفي " يوسف " وجود أى إصابات بين صفوف أهالي قريتي ميت عساس وكفر الثعبانية كونهما يقعان على ذات المصرف .وتم إخطار الجهات المعنية بالأزمة .











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