بالفيديو والصور..الكوبرا تقتحم منازل الغربية

محمد عبد الناصر
تمكن أهالي قرية ميت عساس التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية من الإمساك بثعبان الكوبرا ، والذي ظهر في القرية ، وداخل المازال ، ما أثار حالة من الرعب والفزع بين الأهالي.
وقال رامي محمد أحد شباب القرية أنه وجد " الكوبرا" تقوم بالهجوم علي منزله ، والتي جاءت من أحد المصارف المحيطة بالقرية ، حيث قام بالإمساك بها ووضعها داخل قفص زجاجي.
وأعرب عن خوفه من تكرار مثل هذه الواقعة ، مطالبا المسئولين بالتحرك لإنقاذ الأهالي من رعب الثعابين .
من جانبه أعلن اللواء علاء الدين يوسف رئيس مجلس مركز ومدينة سمنود التنسيق الكامل مع الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة وقوات الحماية المدينة لشن حملات متكاملة بنواحي قرية ميت عساس ، مؤكدا أن "كافة أمصال سموم الثعابين متوفرة حسب ما ذكره مسئولي الصحة ".
ونفي " يوسف " وجود أى إصابات بين صفوف أهالي قريتي ميت عساس وكفر الثعبانية كونهما يقعان على ذات المصرف .وتم إخطار الجهات المعنية بالأزمة .
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