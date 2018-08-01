» بالفيديو.. "نيمار" يرقص "كيكي" في عيد ميلاد صديقته

01 أغسطس 2018 - 09:52 ص

أدى اللاعب العالمي نيمار دا سيلفا نجم منتخب البرازيل المحترف بين صفوف باريس سان جيرمان الفرنسى وصلة رقص "كيكي" أثناء احتفاله بعيد ميلاد صديقته برونا ماركيزين، الذى أقيم فى مسقط رأسه بالبرازيل.

ونشر النجم نيمار دا سيلفا عدد من مقاطع الفيديو والصور عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الفيديوهات والصور الشهير "إنستجرام"، لاحتفاله بعيد مولد صديقته برونا ماركيزين.

وأشعل النجم نيمار عيد ميلاد صديقته بالرقص والغناء والقبلات الحارة، حيث إنه اشترك معها فى الرقص على أغنية كيكى الشهيرة، وغنى لها أكثر من أغنية خلال الحفل.

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