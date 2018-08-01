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نقيب المأذونين يكشف مفاجأة عن حالات الطلاق

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متابعات- محمد عبدالحارس

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قال الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن نسبة الطلاق زادت جدًا فى هذه الأيام.

وأضاف "عامر"، خلال حواره ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم"، أن الزوج عليه عندما يرفع يمين الطلاق لابد من توثيقه حتى لا يحدث ضرر.

وتابع الطلاق الشفهى يعتبر فى الشرع قانونى ويعتبر أن الزوجة طالق، ولكن إذا لم يوثق الطلاق لا تعتبر الزوجة طالقًا، مؤكدًا أن اللفظ الصريح بكلمة "أنت طالق" يؤكد وقوع يمين الطلاق ويعتد به فى الشرع".

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