والد طالبة "الأزهر" يفجر مفاجأة عن مقتلها

01 أغسطس 2018 - 09:37 ص

كشف رفاعي السعيد، تفاصيل جديدة عن مقتل ابنته "أسماء" طالبة كلية التمريض بجامعة الأزهر على يد سائق "توك توك".

وقال "السعيد" في مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم"، إن ابنته كانت تعمل ممرضة في أحد المستشفيات كنوع من التدريب لها وحتى تساعد نفسها في مصاريفها.

وأضاف "السعيد"، أن ابنته كانت تسكن في شقة مع 3 من زميلاتها، وخلال خروجها للعمل فوجئت بالمتهم على باب الشقة فصرخت حتى تستنجد بالجيران.

وأوضح "السعيد"، أن المتهم قام بكتم أنفساها، قائلاً: "سائق التوك توك ده كان بيوصلها هي وزميلاتها، أحتسبها شهيدة لأنها كانت بتدافع عن الشقة".

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