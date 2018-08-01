شاهد .. مقتل زعيم مافيا شهير أثناء الاحتفال بخروجه من السجن

01 أغسطس 2018 - 09:17 ص

قُتل أحد زعماء المافيا الروسية الخطيرة أثناء حضوره لأحد الاحتفالات التي أقيمته على شرفه بعد خروجه من أحد السجون القريبة بسيبيريا على إثر جريمة سابقة ارتكبها .



غريب عمن اكتظت بهم الحانة، وكانوا 30 تقريباً، ظهر مقبلاً من عالم اللاشيء، وعلى عينيه نظارات سوداء، واقترب من خلف ظهره وعاجله بخمس رصاصات قتلته للحال على مرأى من كاميرا مراقبة داخلية.





واعتادت على الترويع الجماعي

زيستوكوف القتيل بعمر 39 سنة، هو زعيم عصابة أسسها في 2008 واشتهرت باسم Zapsibovskie لدى السلطات، ثم تفرعت إلى 3 منظمات متكاتفة فيما بينها، واعتادت على الترويع الجماعي والسطو المسلح في المدينة الشهيرة بقطاعها الصناعي ومناجمها الغنية بالمعادن. وكان يقضي عقوبة أدانوه بها في 2017 بالسجن 7 سنوات، وفقاً للوارد عنه بموقع صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية اليوم، ولأنه كان محتجزاً منذ 2013 فقد تم إطلاق سراحه قبل انتهاء عقوبته بشهرين.

أما قاتله يوم الجمعة الماضي، فأقبل إلى الحانة وقتله وغادر مختفياً في عتمة الليل، من دون أن يتبعه أحد أو يتمكن من معرفته أو دوافع ارتكابه لعملية اغتيال، يبدو أن التخطيط لها تم إعداده مسبقاً بالاستناد إلى معلومات معروفة عنه من داخل عصابته بالذات.