وعزت الشركة المشغلة لمطار دورانغو الحادث إلى سوء الأحوال الجوية، مستشهدة في ذلك بتقارير أولية.

وكتب وزير الاتصالات والنقل المكسيكي غيراردو رويس إسبارسا على تويتر أن الطائرة المتوسطة الحجم كانت ممتلئة تقريبا بالركاب، إذ كان على متنها 97 راكبا وطاقم من أربعة أفراد عندما سقطت في نحو الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي (2100 بتوقيت غرينتش).

وقال حاكم الولاية خوسيه روساس إيسبورو للتلفزيون المكسيكي "الطائرة كانت تقلع"، مضيفا أن الشهود أبلغوه بوقوع "انفجار" ثم سقطت الطائرة على الأرض دون سابق تحذير.

وأظهرت صور تلفزيونية بدن الطائرة وقد لحقت به أضرار شديدة وعمودا من الدخان يتصاعد.

وقال أليخاندرو كاردوسا، المتحدث باسم وكالة الحماية المدينة بالولاية، للتلفزيون المحلي إن الطائرة هبطت اضطراريا على بعد عشرة كيلومترات من المطار بعد قليل من إقلاعها.

وأضاف في مقابلة أن نحو 85 شخصا أصيبوا، مضيفا أن السلطات أخدمت حريقا نجم عن الحادث ولم ترد تقارير عن ضحايا للحريق. وقال "تمكن كثيرون من مغادرة الطائرة سيرا".

وقالت شركة الطيران المكسيكية على تويتر إن طائرة من طراز إمبراير 190 كانت تقل الرحلة رقم 2431 إلى مدينة مكسيكو سيتي عندما سقطت.

ولم ترد إمبراير على طلب للتعليق.

وكتب الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو على تويتر أنه أصدر تعليماته لوزارات الدفاع والحماية والمدنية والنقل بالاستجابة للحادث.