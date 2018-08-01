صحيفة إسبانية تكشف مفاجأة مدوية عن "صلاح"

01 أغسطس 2018 - 08:25 ص

كشفت جريدة إل باييس الإسبانية مفاجأة كبرى عن نجمنا المصري محمد صلاح ، مؤكدة أن نادي ريال مدريد الإسباني تواصل مع هداف ليفربول الإنجليزي لكن الرد كان مفاجئا .



وقالت الصحيفة إن إدارة ريال مدريد أخرت الموافقة على رحيل رونالدو إلى اليوفينتوس لحين الحصول على البديل .



وأضافت : "تواصلت الإدارة مع نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح مطلع الشهر الماضي بعد تأكدها من رغبة رونالدو في الرحيل ، لكن رد صلاح كان مفاجئا ، حيث قام بتمديد تعاقده مع ليفربول وهو ما اعتبرته الإدارة رفضًا ضمنيا - لكن لا يخلو من الوضوح - لعرض الميرنجي".



وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد حاول التعاقد مع هاري كين أو كليان مبابي لكن فشل في الحالة الأولى بسبب مغالاة توتنام في طلباته المادية ، وفشل في الحالة الثانية بسبب رفض باريس سان جيرمان فكرة التخلي عن نجمه الفرنسي.

