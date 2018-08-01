» كيم كاردشيان: ترامب اتصل بي وأنا عارية

01 أغسطس 2018 - 05:45 ص

كشفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان عن صدفة غريبة حدثت أثناء اتصال الرئيس الأمريكي ترامب بها خلال يونيو الماضي ، مؤكدة أنها كانت عارية لحظتها .



كاردشيان، خلال استضافتها من قبل الإعلامي الشهير جيمي كيميل، عبر تلفزيون "abc"، قالت إنها كانت "عارية إلى حد ما"، حين تلقت اتصالا من ترامب يبلغها بقبول موافقته على طلبها بتخفيف السجن عن متهمة بقضايا مخدرات.

وتابعت بأنها طلبت من مساعديها توفير منشفة لها، حين ذهبت للإجابة على الهاتف.

وفي مطلع حزيران/ يونيو، أوضح البيت الأبيض أن ترامب وافق على طلب كاردشيان عندما زارته في مكتبه، ووجه بتخفيف الحكم عن مهربة المخدرات أليس ماري جونسون (63 عاما).

وكانت جونسون تقضي حكما بالسجن مدى الحياة، فيما لم يتم الكشف عن المدة التي خفف إليها الحكم.



وبحسب بيان البيت الأبيض، فإن جونسون اعترفت بتهريبها المخدرات، إلا أنها كانت سجينة نموذجية بشهادة المسؤولين عن السجن، الذي قضت فيه 22 سنة.