  • الأربعاء 01 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر08:09 ص
بحث متقدم
حريق

رجل يقتل زوجته وأبناءه الثلاثة حرقًا بالمنيا .. لماذا؟

سيارة إيناس عز الدين

فنانة شهيرة تتعرض لحادث مروع .. وسيارتها تتهشم

الماكيير محمد علاء

مقتل فنان شهير في حادث سطو على سيارته

صلاح

"فيفا" يتغزل في أخلاقيات محمد صلاح بعد هذا الأمر

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على تعادل الزمالك أمام بتروجيت

الخارجية المصرية تكشف مفاجأة عن تحذيرات السفارات

التفاصيل الكاملة لوفاة سجين مصري في إيطاليا

القبض على بقال يزور بطاقات تموينية داخل مسجد

"التموين" تكشف معلومة جديدة عن إضافة المواليد

بالصور.. أول عملية ولادة قيصرية لسيدة مريضة بالإيدز

أخطر معلومة يكشفها أستاذ جراحة بـ"طب عين شمس

الطلاق

الطلاق في مصر: «خراب البيوت» يحدث من هنا

مجلس النواب

لا خطر على المرأة من تقليل الخصوبة

كيم كاردشيان: ترامب اتصل بي وأنا عارية

عرب وعالم

كيم كاردشيان
كيم كاردشيان

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

صور فاضحة وراء حصول كيم كاردشيان على خمسة ملايين دولار

#

ترامب يرسل هدية مثيرة للجدل لزعيم كوريا الشمالية .. ما هي؟

#

ممثل كوميدي يتصل بترامب ويخدعه بطريقة مثيرة

#

بدء قمة ترامب وكيم في سنغافورة بمصافحة تاريخية

ترامب

كيم كاردشيان

كشفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان عن صدفة غريبة حدثت أثناء اتصال الرئيس الأمريكي ترامب بها خلال يونيو الماضي ، مؤكدة أنها كانت عارية لحظتها .

كاردشيان، خلال استضافتها من قبل الإعلامي الشهير جيمي كيميل، عبر تلفزيون "abc"، قالت إنها كانت "عارية إلى حد ما"، حين تلقت اتصالا من ترامب يبلغها بقبول موافقته على طلبها بتخفيف السجن عن متهمة بقضايا مخدرات.

وتابعت بأنها طلبت من مساعديها توفير منشفة لها، حين ذهبت للإجابة على الهاتف.

وفي مطلع حزيران/ يونيو، أوضح البيت الأبيض أن ترامب وافق على طلب كاردشيان عندما زارته في مكتبه، ووجه بتخفيف الحكم عن مهربة المخدرات أليس ماري جونسون (63 عاما).

وكانت جونسون تقضي حكما بالسجن مدى الحياة، فيما لم يتم الكشف عن المدة التي خفف إليها الحكم.

وبحسب بيان البيت الأبيض، فإن جونسون اعترفت بتهريبها المخدرات، إلا أنها كانت سجينة نموذجية بشهادة المسؤولين عن السجن، الذي قضت فيه 22 سنة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تقرير نيويورك تايمز عن أيام مرسي الأخيرة

جمال سلطان

من "جهلكم" يولى عليكم!

محمود سلطان

أشرار التوك توك

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (1)

عبد العزيز محمد قاسم

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بشرى سارة لمرضى الصداع النصفي: علاج جديد ينهي المأساة
» "آيفون" يجهز مفاجأة مدوية لمحبيه
» غشاء بكارة يتسبب في وفاة الأب ومصرع الأخت وسجن الأخت
» رجل عمره 65 سنة يفجر نفسه في ملعب ببلجيكا .. ما السر؟
» وسائل تستطيع من خلالها أن تكون من أفضل الآباء في العالم
» كيم كاردشيان: ترامب اتصل بي وأنا عارية
» بيانات تكشف أن بشار الأسد يقتل المعتقلين في السجون
» أول رد فعل من مرتضى منصور بعد التعادل مع بتروجت
» لهذا السبب يقع كثيرون منا فريسة للنصب والخداع
» تفاصيل جديدة بواقعة اختطاف طالب بالعاشر
» نائب يطالب بعقد جلسة طارئة للبرلمان لهذا السبب

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان