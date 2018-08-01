تحطم طائرة تقل أكثر من 80 راكبًا في المكسيك

01 أغسطس 2018 - 01:57 ص

أعلن مسؤولون في المكسيك، ليلة الثلاثاء، تحطم طائرة ركاب في ولاية دورانغو شمالي البلاد.



ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن المسؤولين أن طائرة ركاب تابعة لشركة الطيران المكسيكية "إيرومكسيكو" تعرضت لـ "حادث" في دورانغو.



ونشر موقع "بازفيد نيوز مكسيكو" الإخباري عبر تويتر فيديو يظهر تحطم الطائرة واشتعالها.



كما نشر صورًا تظهر هرع سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.



وقال الموقع في تغريدة إن الطائرة سقطت بعد دقائق من إقلاعها من مطار غوادالوبي فيكتوريا في دورانغو، متجهة إلى مكسيكو سيتي.

