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رئيس مجلس الأمن محذرًا:

نقترب كل يوم من حرب جديدة في غزة

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قصف غزة (أرشيفية)
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حذر رئيس مجلس الأمن الدولي، السفير السويدي، أولوف سكوغ، يوم الثلاثاء، من خطورة اندلاع حرب جديدة في ظل الأوضاع الراهنة بقطاع غزة.
وتنتهي رئاسة السويد الدورية لمجلس الأمن عند منتصف ليلة اليوم، وتتولى بريطانيا رئاسة المجلس خلال أغسطس/ آب المقبل.
وخلال مؤتمر صحفي في المقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك، قال سكوغ: "نحن نقترب كل يوم من نشوب حرب جديدة في غزة (بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية)".
وشدد على أن "الوضع يزداد خطورة، خاصة بالنسبة للفلسطينيين في غزة (أكثر من مليوني نسمة)".
ومنذ 12 عاما تحاصر إسرائيل غزة، ما خلف أوضاعا معيشية وصحية متردية للغاية، فضلًا عن اعتداءات عسكرية مستمرة، أسقطت أكثر من 150 شهيدا، منذ نهاية مارس/ آذار الماضي.
وأردف سكوغ: "كل واحد منا سمع عن وجود خطة سلام، لكن لا أحد يعرف تفاصيلها، وتوجد شكوك كثيرة بشأنها".
ويتردد أن الولايات المتحدة الأمريكية تجهز خطة لمعاجلة النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي، تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة.
وأضاف: "نعتقد أننا نبتعد يوميا عن السلام، وفي السويد عارضنا قانون القومية الإسرائيليـ، ونعتبر أنه يأخذنا بعيدا عن طريق السلام".
وأقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، في 19 يوليو/ تموز الجاري، قانونا يعتبر أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي"، وأن "حق تقرير المصير في إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط".
كما ينص على أن "القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية"، مع فقدان العربية لمكانتها لغة رسمية، ويشير إلى أن "الدولة تعمل على تشجيع الاستيطان اليهودي".
وشدد السفير السويدي على أن "الوضع في غاية الخطورة، وأعتقد أن مجلس الأمن لم يفعل ما فيه الكفاية عندما يتعلق الأمر بالملف الفلسطيني- الإسرائيلي". 

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