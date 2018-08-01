"السويدي": 27 ألف جنيه مرتب نائب البرلمان شهريًا

"فيفا" يتغزل في أخلاقيات محمد صلاح بعد هذا الأمر
تعليق ناري لـ"أديب" على تعادل الزمالك أمام بتروجيت
التفاصيل الكاملة لوفاة سجين مصري في إيطاليا
"التموين" تكشف معلومة جديدة عن إضافة المواليد
أخطر معلومة يكشفها أستاذ جراحة بـ"طب عين شمس
الطلاق في مصر: «خراب البيوت» يحدث من هنا
لا خطر على المرأة من تقليل الخصوبة
خبراء: هذا هو سر ارتفاع أسعار العقارات
"شهيدة جامعة الأزهر".. هذه أمنيتها الأخيرة
أسباب صدام «الشعراوي» و«الغزالي» و«الباقوري» بالإخوان
المصريون ـ متابعات
فجر
03:42
شروق
05:16
ظهر
12:06
عصر
15:45
مغرب
18:56
عشاء
20:26