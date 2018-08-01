» أول رد فعل من مرتضى منصور بعد التعادل مع بتروجت

01 أغسطس 2018 - 12:28 ص

خصم المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك ، 100 ألف جنيه من كل لاعب بالفريق ، بعد التعادل السلبي مع فريق بتروجت في بداية افتتاح مشوار الدورى العام .

