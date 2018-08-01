» تفاصيل جديدة بواقعة اختطاف طالب بالعاشر

01 أغسطس 2018 - 12:26 ص

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، من تحديد وضبط مرتكبي اختطاف طالب بالصف الأول الإعدادي بمنطقة العاشر من رمضان، وطلب فدية من أهله مقابل إعادته.



كان قسم شرطة العاشر من رمضان قد تبلغ بغياب طالب بالصف الأول الإعدادي، ومقيم بدائرة القسم أثناء نزوله لشراء بعض المستلزمات المنزلية، وفوجئ أهل الطالب باتصال شخص يطلب منهم فدية مالية قدرها 500 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه.



تم على الفور تشكيل فرق بحث تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بسرعة ضبط الجناة، أسفرت عن تضييق الخناق على مختطفي الطالب، وقاموا بإطلاق سراح الطفل خشية ضبطهم.

