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أغرب مكالمة يتلقها معتز الدمرداش في تاريخه

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معتز الدمرداش
معتز الدمرداش

المصريون ـ متابعات

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تلقى الإعلامي معتز الدمرداش مكالمة هاتفية خلال برنامجه «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، ربما تكون الأغرب خلال تاريخ مسيرته الإعلامية من حيث الرسالة ومضمون المداخلة.
واشتكت فتاة تدعى «فاطمة»، خلال مداخلتها للإعلامى معتز الدمرداش، من رفض والدها تحقيق رغبة والدتها بإنجاب طفل ثالث لهما، مشيرة إلى أنها تبلغ من العمر 20 عاما ولديها شقيقة صغرى في العاشرة من العمر.
وقالت الفتاة «والدى مش عاوز يخلف وماما عاوزة تخلف»، فيما تعجب الدمرداش من شكواها قائلا: «والدك مش عاوز يخلف ووالدتك عاوزة تخلف ادخل انا بينهم اعمل ايه!!.. لم اتلق طوال عمرى مثل هذه المكالمة».

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سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان