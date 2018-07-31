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"الكلاب بتلعن اليوم اللي اتولدت فيه في مصر"

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عقب الدكتور محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، على تطبيق قانون منع الدعم عن الطفل الثالث، مؤكدًا أنه لم يوافق على هذه الفكرة، معقبًا:"ماحدش هيخلف 10 أطفال في الظروف إللي إحنا فيها".
وأوضح "العسقلاني"، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الثلاثاء، أن الظروف الاقتصادية طاحنة الآن، لافتًا إلى أنه قام بعمل إحصائية على عمال النظافة لمعرفة إذا كان المواطنين يلقون الطعام في القمامة، ووجد أنهم كانوا يلقونه قديمًا، والحال تغير بعد تغير الظروف الاقتصادية.
وأضاف "العسقلاني" أن "الكلاب والقطط بتلعن اليوم إللي اتولدت فيه في مصر؛ لأنها مش لاقية حاجة تاكلها من الزبالة".

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الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان