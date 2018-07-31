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أستاذ قانون: نزع قرنية المتوفى "جريمة"

الحياة السياسية

الدكتور محمود كبيش
الدكتور محمود كبيش

المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون وعميد كلية حقوق القاهرة السابق، إن نقل القرنية من متوفى إلى مريض في مستشفى قصر العيني"جريمة".
وأكد "كبيش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "سي بي سي" مساء الثلاثاء، أن قانون تنظيم زراعة الأعضاء ينص على نقل أجزاء من متوفى إلى أي من الأحياء المرضى في حالات الضرورة القصوى، فضلًا عن أنه لابد من إقرار المتوفي في وصية قبيل وفاته بالموافقة على التنازل عن أحد أعضائه لصالح أي من المرضى.
وأضاف أن العقوبة تقع على من أجرى عملية نزع القرنية بقصر العيني وعلى كل من شارك وعلى مدير المؤسسة إذا كان يعلم بذلك، معلقًا: " لا يعذر أحد بجهله بالقانون".

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