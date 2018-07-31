أخطر معلومة يكشفها أستاذ جراحة بـ"طب عين شمس

31 يوليه 2018 - 11:39 م

كشف الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب بطب عين شمس، عن أن مصر يوجد بها مليون مواطن في حاجة لزراعة القرنية، وهذا يمثل مشكلة كبيرة للغاية، لافتًا إلى أن القانون يسمح بزراعة القرنية من مرضى الحوادث، والمرضى الذين يتوفون داخل المستشفيات التي يوجد بها بنوك القرنية دون موافقة الأهل.



وأوضح "سمير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامح "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الثلاثاء، أن القانون نص على نقل القرنية من الموتى دون موافقة الأهل لأن ثقافة التبرع بالأعضاء غير موجودة في مصر، لافتًا إلى أن نقل القرنية من الموتى يحدث كل يوم ولا أحد يشعر بذلك.