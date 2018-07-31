» الزمالك يتعادل سلبيًا مع بتروجت

31 يوليه 2018 - 11:19 م

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فخ التعادل السلبي أمام بتروجت، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الثلاثاء، على ملعب الجيش الثالث بالسويس، ضمن مواجهات الأسبوع الأول لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمود جنش فى حراسة المرمى وأحمد أبو الفتوح ومحمود الونش، ومحمد عبد الغنى وحمدى النقاز ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما وأيمن حفنى وعبد الله جمعة وكهربا وكاسونجو.

بينما بدأت بتروجت اللقاء بتشكيل مكون من محمد أبو النجا فى حراسة المرمى وأحمد صبحى وأحمد عبد الرسول وإبراهيم القاضى وأحمد السباعى وزولا وشميلس بيكلى وأحمد لالا وأحمد العجوز وحميد ماو وأحمد رءوف.

بدأت المباراة بالوقوف دقيقة على روح والدة أحمد رمزى نجم الزمالك الأسبق التى وافتها المنيه منذ ساعات قليلة. بدأت المباراة ساخنة منذ الدقيقة الأولى من جانب لاعبى الزمالك بعد اختراق محمود عبد العزيز لدفاعات بتروجت من الجبهة اليسرى وحاول تسديد الكرة لكنها جاءت بعيدة عن المرمى.

ومرر كهربا كرة سحرية لكاسونجو لينطلق الكونغولى تجاه مرمى بتروجت ويسقط على الأرض مطالبا بركلة جزاء لكن أمين عمر حكم اللقاء يشير باستمرار اللعب.

وأطلق حميد ماو لاعب بتروجت تسديدة صاروخية تجاه مرمى الزمالك بالدقيقة 5 لكن الكرة تعلو العارضة، وسقط أحمد رءوف مهاجم بتروجت على الأرض بالدقيقة 9 بعد كرة مشتركة مع أحمد فتوح لاعب الزمالك ليتوقف اللعب لحظات قبل تلقيه العلاج واستئناف المباراة.

وقاد كهربا هجمة عنترية للزمالك بالدقيقة 10 بعد توغله بدفاعات بتروجت من الجبهة اليمنى ويمرر عرضية خطيرة لكن يشتتها الدفاع البترولى لتصبح ركلة ركنية، وينقذ محمد أبو النجا مرمى بتروجت من تسديدة محمود كهربا بالدقيقة 14 ويحول الكرة لركلة ركنية.

استمر الضغط الأبيض على دفاعات بتروجت ويطلق محمود عبد العزيز كرة صاروخية بالدقيقة 17 لكنها تعلو العارضة. ونجح جنش فى إنقاذ مرمى الزمالك من هدف محقق بالدقيقة 20 بعد تسديدة بيكلى من داخل منطقة الجزاء.

وواصل جنش التألق وتصدى لرأسية أحمد عبد الرسول لاعب بتروجت بالدقيقة 24 ليحافظ على نظافة الشباك البيضاء. وهدأ أداء لاعبى الزمالك بالربع ساعة الثانية من عمر الشوط الأول، حيث غابت الخطورة عن مرمى بتروجت.

وأهدر لاعبو بتروجت فرصة خطيرة بالدقيقة 33 بعد توغل زولا فى دفاعات الزمالك ويمرر عرضية خطيرة لكن الكرة تمر من أمام الجميع لتضيع الخطورة .

ويعود كهربا للظهور فى منطقة جزاء بتروجت بالدقيقة 35 بعد تلقيه تمريرة أوباما ويحاول يمرر الكرة لكاسونجو لكن ينقض عليها الدفاع البترولى.

وينشط لاعبو بتروجت فى الدقائق الأخيرة فى محاولة لتسجيل هدف التقدم قبل انتهاء الشوط الأول بينما تراجع لاعبو الزمالك فى وسط ملعبهم ليتضح على وجه السويسرى جروس المدير الفنى للأبيض عدم رضاه عن أحداث المباراة .

واحتسب حكم اللقاء دقيقة واحدة وقت بدل من ضائع لكنها لم تشهد جديد لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

بدأ الزمالك الشوط الثانى بإجراء السويسرى جروس أولى التغييرات بنزول مصطفى فتحى بدلا من عبد الله جمعة.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء مع بداية الشوط الثانى فى وجه أحمد صبحى لاعب بتروجت، وكهربا لاعب الزمالك بسبب اشتباك اللاعبان.

وأهدر شميلس بيكلى هدف محقق لبتروجت بالدقيقة 47 بعدما انفرد بمرمى جنش وسدد الكرة لكنها تصطدم بالعارضة. وأهدر كهربا هدفا محققا للزمالك بالدقيقة 51 بعد استلام عرضية حمدى النقاز داخل منطقة الجزاء، وسدد الكرة لكنها تعلو العارضة. وأجرى جروس التغيير الثانى للزمالك بالدقيقة 59 بنزول محمد إبراهيم وخروج أيمن حفنى.

ويجرى طارق يحيى بالدقيقة 65 أولى تغييرات بتروجت بخروج أحمد مصطفى لالا ونزول محمد فييرا .

وتتوقف المباراة بالدقيقة 66 نظرا لانقطاع التيار الكهربائى بشكل جزئى عن ملعب اللقاء مما استدعى إيقاف اللعب لحين إصلاح سبب العطل .

وبعد مرور قرابة 10 دقائق تعود المباراة للاستئناف مرة أخرى ويحاول لاعبو الزمالك الدخول مرة أخرى لأجواء اللقاء وامتصاص حماس لاعبى بتروجت الذين نجحوا فى صناعة الخطورة أكثر من مرة على المرمى الأبيض .

ويجرى السويسرى جروس التغيير الثالث للزمالك بالدقيقة 84 بنزول المغربى حميد أحداد وخروج يوسف أوباما .

ويشهر الحكم البطاقة الصفراء فى وجه محمد عبد الغنى مدافع الزمالك بعد تدخل قوى مع لاعب بتروجت .

ويجرى طارق يحيى التغيير الثانى بالدقيقة 91 بنزول محمود صلاح وخروج أحمد مصطفى لالا .

ويهدر الزمالك فرصة هدف محقق بالدقيقة 94 بعد رأسيه كاسونجو التى مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى بتروجت .

ويحتسب حكم المباراة 5 دقائق إضافة بخلاف الـ 10 دقائق الأخرى التى توقف خلالها اللقاء لانقطاع التيار الكهربائى لتزيد مدة المباراة عن 15 دقيقة إضافية ويعلن الحكم نهاية المواجهة بالتعادل السلبى .