» الثلوج لن توقف الدراسة.. نظام تعليمي جديد بولاية أمريكية

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لن يعود الطقس السيء مبررا لدى الطلاب للتغيب عن الحصص المدرسية اليومية في ولاية ساوث كارولاينا الأمريكية، حيث سيبدأ من العام الدراسي المقبل تطبيق أول برنامج تعليم إليكتروني في الولاية.

وأعلن المسؤولون بالإدارة التعليمية في المنطقة الخامسة بمقاطعة أندرسون بالولاية أن المدرسة ستكون أول من يبدأ تطبيق البرنامج في الأيام التي يتعذر فيها قدوم الطلاب للمدرسة بسبب سوء حالة الطقس أو غير ذلك من الظروف الطارئة.

وسيرسل المدرسون الواجبات المدرسية للطلاب عن طريق ألواح إلكترونية توفرها المدرسة لهم، وذلك في حال تعذر الوصول للمدرسة بسبب الأحوال الجوية.

وقالت الإدارة التعليمية إنه سيتم اعتبار الأيام ذات الطقس السئ كأيام تعليم إلكتروني ولن يتم تعويضها في نهاية العام، كما جرت العادة.

وقال توم ويلسون المشرف على الإدارة في حديث مع صحيفة "واشنطن بوست"، إنه تم استثمار نحو 11 مليون دولار في أجهزة لوحية خلال الأعوام الماضية وإنه "حان الوقت للاستفادة منها".

وأضاف ويلسون أن الإدارة حاليا تدرس نسبة الطلاب الذين ينقصهم الإنترنت في المنازل ونسبة الأطفال الذين يواجهون مشاكل في الوصول للواجبات عبر الإنترنت.

وتابع: "أظن أننا سنكون مثالا جيدا لمدارس الولاية".


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