الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 1.2 مليون داخل سوريا

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وكالات - خالد الشرقاوي

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سوريا

الأمم المتحدة

نزوح

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 1.2 مليون شخص نزحوا داخل سوريا خلال الشهور الستة الأولي من العام الجاري.

وقالت نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ايري كانيكو، خلال مؤتمر الصحفي عقدته بمقر المنظمة الأممية في نيويورك، إن " الأمم المتحدة ما زالت تشعر بقلق عميق حيال التهجير المستمر على نطاق واسع في أجزاء من سوريا، وأثره على السكان المدنيين".

وأضافت المسؤولة الأممية قائلة "في النصف الأول من عام 2018 ، ورد أن ما يقرب من 1.2 مليون شخص نزحوا داخليًا ، أي ما يزيد عن 6500 شخص يوميًا أو ما يقرب من 200 ألف شخص شهريا".

وتابعت "أكبر عملية نزوح داخلي كانت في إدلب في الربع ا?ول من 2018، حيث أسفرت العملية العسكرية للحكومة السورية (تقصد النظام ) لنزوح ما يقرب من 400 ألف شخص ، ومؤخراً في درعا ، حيث تم تشريد أكثر من 300 ألف آخرين".

وحذرت من أن "حجم النزوح المستمر يضع عبئًا كبيرًا على المجتمعات المضيفة..بالوقت الذي تواصل فيه الأمم المتحدة تقديم استجابتها للمحتاجين ، وخاصة النازحين داخلياً".

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة قدمت في يونيو الماضي، مساعدات غذائية لأكثر من 400 ألف شخص في شمال غربي سوريا ، العديد منهم من النازحين ، وإلى ما يقرب من 100 ألف شخص جنوبي البلاد".


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