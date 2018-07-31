نائب يطالب بعقد جلسة طارئة للبرلمان لهذا السبب

31 يوليه 2018 - 09:34 م

حالة من الصدمة والدهشة أفقدت المصريين صوابهم بعد فقدان مصر عضويتها في الاتحاد العالمي لحدائق الحيوان رغم أن حديقة الحيوان بالجيزة تعتبر من أقدم وأفضل حدائق الحيوان على مستوى العالم بعدما أصبحت رمزًا للتراث المصري علي مدار عصوره المختلفة.

من جانبه قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب إلى الأمانة العامة لمجلس النواب لعقد جلسة طارئة للبرلمان؛ لمناقشة قضية خروج حديقة الحيوان بالجيزة من عضوية الاتحاد العالمي لحدائق الحيوان.

وأشار "تمراز" لـ"المصريون"، إلى أن اللجنة الدولية التي حضرت إلى القاهرة من الاتحاد العالمي لحدائق الحيوان لتقييم الحديقة من الناحية الحديثة قد أكدت عدم جاهزية الحديقة للتعامل مع الحيوانات الموجودة بها، وعدم تدريب العاملين بالحديقة على كيفية التعامل مع الحيوانات بالحديقة، بالإضافة إلى موت عدد من الحيوانات النادرة بالحديقة.

وأكد "تمراز"، أنه سيتم مناقشة كل من وزير الزراعة ونائبه للثروة الحيوانية في أسباب خروج حديقة من الاتحاد العالمي لحدائق الحيوان إذا ما وافقت هيئة مكتب مجلس النواب علي عقد جلسة طارئة للمجلس بخصوص هذا الأمر.