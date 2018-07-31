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بسبب التزوير.. الكويت تفحص شهادات جميع موظفي الدولة

عرب وعالم

الكويت
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وكالات - خالد الشرقاوي

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التزوير

فحص شهادات

قرر مجلس الوزراء الكويتي، أمس الاثنين، فحص شهادات جميع موظفي الدولة سواء من المواطنين أو الأجانب بعد اكتشاف حالات تزوير.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" إن "مجلس الوزراء قرر ملاحقة الأشخاص الذين يثبت تزويرهم لشهاداتهم ومحاكمتهم وفق القانون".

وكانت وسائل إعلام كويتية ذكرت في وقت سابق أن آلاف الأشخاص يشتبه في قيامهم بتزوير شهاداتهم من أجل الحصول على وظائف بينهم شخصيات معروفة من حملة شهادة الدكتوراه ومسئولون في الحكومة.


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