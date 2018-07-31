سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك والسوق السوداء

31 يوليه 2018 - 07:16 م

يقدم موقع «المصريون» لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، في التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، 31 يوليو، في البنوك والسوق الموازي.

وسجل متوسط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 17.82 جنيه للشراء، و17.95 جنيه للبيع.

وفى بنكي القاهرة والإسكندرية سجل سعر الدولار 17.84جنيه للشراء و17.94 للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنكي الأهلي ومصر 17.78جنيه للشراء و17.88 للبيع.

وفى البنك التجاري الدولي سجل 17.85جنيه للشراء و17.95 للبيع،

أما عن السوق الموازى (السوداء) فشهد سعر الدولار استقرارًا عند 17.95 جنيه.