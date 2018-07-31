» «الداخلية» تعلن شروط الحصول على الإقامة للأجانب

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وزارة الداخلية

الاجانب

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أعلنت وزارة الداخلية عن ضوابط وشروط منح الإقامة المؤقتة في مصر للأجانب،وذلك حال امتلاك عقار مسجل.

وقالت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» :« ضوابط السماح للأجانب بالحصول على إقامة مؤقتة فى البلاد حال إمتلاك عقار مسجل .. وفى إطار تيسير الإجراءات التنفيذية لمنح الإقامة المؤقتة للأجانب ، الذين يمتلكون عقاراً بجمهورية مصر العربية تفعيلاً لقرار السيد وزير الداخلية رقم 828 لسنة 2017م .. يتم منح الترخيص فى الإقامة للأجانب ملاك العقارات على النحو التالى»:-

الترخيص فى الإقامة لمدة سنة للأجنبى الذى يمتلك عقار مسجل تبلغ قيمته مـــائة ألف دولار، والترخيص فى الإقامة لمدة 3 سنوات للأجنبى الذى يمتلك عقار مسجل تبلغ قيمته مائتى ألف دولار .

واستطرد البيان :« الترخيص فى الإقامة لمدة 5 سنوات للأجنبى الذى يمتلك عقار مسجل تبلغ قيمته أربعمائة ألف دولار» .

وأشارت إلى أنه يجب مراعاة الضوابط والشروط ، بأن يكون عقد شراء العقار موثق بالشهر العقارى " إشهار نهائى "، وأن يقدم الأجنبى المستند المثبت لقيامه بإستبدال النقد الأجنبى بقيمة ثمن العقار بالعملة الأجنبية " الدولارية " وأنه تم إستبدالها بالجنية المصرى عن طريق أحد البنوك المصرية المعتمدة بالبلاد ، وأن يقدم الأجنبى شهادة حديثة من الشهر العقارى تفيد أن العقار لازال مسجل بإسمه .


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