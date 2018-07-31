  • الثلاثاء 31 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر07:31 م
بحث متقدم
الدولار والجنيه

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك والسوق السوداء

أرشيفية

«الداخلية» تعلن شروط الحصول على الإقامة للأجانب

قتل أطفال سوريا (أرشيفية)

مقتل 281 مدنيًا في حملة للنظام السوري وروسيا

نقابة الأطباء

«الأطباء»: انتزاع قرنية متوفى قصر العيني مخالف للقانون

الضحية

"شهيدة جامعة الأزهر".. هذه أمنيتها الأخيرة

الشعرواي والاخوان

أسباب صدام «الشعراوي» و«الغزالي» و«الباقوري» بالإخوان

قيادات حماس

سر زيارة «حماس» المفاجئة للقاهرة

الرئيس السيسي ورئيس النواب

مفاجآت مثيرة في معاشات كبار المسئولين بالدولة

بطاقات تموينية

كل ما تريد معرفته عن إضافة المواليد للبطاقات التموينية

جروس

«جروس» يعلن تشكيل الزمالك لمباراة بتروجت

«البورصة» تخسر 37 مليار جنيه في ختام تعاملات يوليو

مال وأعمال

البورصة
البورصة

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

«البورصة» تخسر 13.9 مليار جنيه

#

مؤشرات البورصة تتراجع والخسائر تقترب من الـ4 مليارات جنيه

#

«البورصة» تخسر 6.3 مليار جنيه

#

«البورصة» تخسر 4.3 مليار جنيه

تراجعت مؤشرات البورصة، في ختام تعاملات شهر يوليو، وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30 " بنسبة 4.6% ليغلق عند مستوى 15580.19 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 37.2 مليار جنيه خلال 21 جلسة ليسجل في آخر جلسات الشهر 873.6 مليار جنيه.

وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70 " بنسبة شهرية 7.4% ليغلق عند مستوى 744.53 نقطة، وكذلك تراجع المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100 " بنسبة 6.4% ليغلق عند مستوى 1930.12 نقطة.

أما مؤشر "EGX50 " فقد تراجع هو الآخر بنسبة 5.5% ليغلق عند مستوى 2584.03 نقطة، وأخيرًا فقد تراجع مؤشر "EGX20 " بنسبة 6% ليغلق عند مستوى 15470.97 نقطة.

وكان التقرير الربع سنوي للبورصة المصرية، قد كشف عن تراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث خسرت البورصة، خلال الربع الثاني من العام الحالي نحو 63.3 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 910.8 مليار جنيه مقابل 974.1 مليار جنيه خلال الربع السابق له بانخفاض بلغت نسبته 6.5%.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تقرير نيويورك تايمز عن أيام مرسي الأخيرة

جمال سلطان

من "جهلكم" يولى عليكم!

محمود سلطان

أشرار التوك توك

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (1)

عبد العزيز محمد قاسم

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» تقتل زوجها المُسن بسبب «الأفلام الإباحية»
» بث مباشر.. مباراة الاتحاد السكندري والمقاولون العرب
» ننشر حيثيات إعادة النظر فى إدراج 161 متهمًا بقوائم الإرهاب
» سعر الذهب يتراجع لأدنى مستوى في شهر ونصف
» «جروس» يعلن تشكيل الزمالك لمباراة بتروجت
» «البورصة» تخسر 37 مليار جنيه في ختام تعاملات يوليو
» اتحاد الكرة: مدرب المنتخب لن يخرج عن هذا الثنائي
» للمرة الأولى.. مجلس الوزراء السعودي ينعقد في «نيوم»
» «الداخلية» تعلن شروط الحصول على الإقامة للأجانب
» بالفيديو.. «صلاح» يحقق حلم طفل سوري
» بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات المرور الجديدة

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • عشاء

    08:26 م

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)