حذف 6 ملايين شخص من منظومة الدعم خلال شهرين

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علي المصيلحى

وزير التموين

حذف 6 ملايين

منظومة الدعم

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الخارجية، عن كيفية توفير الميزانية الخاصة، لدعم المواليد المزمع إضافتهم خلال الفترة المقبلة.

وقال "المصيلحي" خلال مؤتمر صحفي عقد بديوان عام الوزارة، اليوم الثلاثاء: "إن الموازنة المقررة للعام الجاري لن تتغير، مشيرا إلى توفير ميزانية المواليد الجدد عن طريق حذف غير المستحقين من المقيدين بمنظومة الدعم، وفقا للمعايير والضوابط التي ستحدد خلال الفترة المقبلة، والمقدرة أعداهم بـ6 ملايين مواطن تقريبا، خلال شهرين".

وأوضح وزير التموين أنه من المتوقع أن تستقبل مكاتب التموين خلال الـ3 أشهر المقبلة - الفترة المحددة لتلقي طلبات إضافة المواليد الجدد - ما يتراوح بين 5 إلى 6 ملايين طلب إضافة.


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