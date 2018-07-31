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السفارة الأمريكية: وفاة رئيس دير الأنبا مقار «حادث مأساوي»

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الأنبا أبيفانيوس
الأنبا أبيفانيوس

خالد الشرقاوي

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السفارة الامريكية

الانبا ابيفانيوس

الأنبا مقار

نعت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر، "الأنبا أبيفانيوس" أسقف، ورئيس دير القديس الأنبا مقار بوادى النطرون، الذي توفي فجر اليوم الأحد، عن عمر ناهز الـ64 عامًا.

وقالت السفارة في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» اليوم: "قلوبنا مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومع جميع المصريين بسبب الوفاة المأساوية لقداسة الأنبا أبيفانيوس، كان الأنبا أبيفانيوس معروفا لنا كشخص مثقف وتقي، نتمنى له الراحة والسلام".

وكان قد استيقظ رهبان دير الأنبا مقار في صحراء وادي النطرون بمحافظة البحيرة الأحد الماضي، على نبأ وفاة أسقف ورئيس الدير الأنبا أبيفانيوس، الذي سيم بيد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وهو ما أعاد الحزن مجددًا للدير بعد نياحة الأب الروحي متى المسكين.

وبشاعة الحادث تتمثل في العثور على جثة رئيس الدير ملقاة على الأرض أمام قلايته في الثالثة فجرا، وبالرأس آثار ضرب بآلة حادة، مما يؤكد وجود شبهة جنائية، حسبما ذكرت مصادر مسئولة في الدير.


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