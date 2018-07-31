بالفيديو.. وعد «فرجاني ساسي» لجماهير الزمالك

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المصريون

الزمالك

ساسي

أبدى فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب الوطني، سعادته بالانضمام للقلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال فرجانى ساسى فى فيديو عبر الصفحة الرسمية لنادى الزمالك بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «سعيد بالانضمام للزمالك لأنه ناد كبير فى مصر وأفريقيا وعربيا.. وإن شاء الله أعد جماهير الزمالك أن أكون عند حسن الظن وأقدم المطلوب منى وأقدم إضافة للفريق».

كان الزمالك قد تعاقد مع فرجانى ساسى لمدة 3 مواسم قادمة قادما من نادى النصر السعودى.

 

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