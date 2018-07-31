الزمالك يوضح حقيقة أزمة قيد «كهربا»

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المصريون

الزمالك

مرتضى منصور

كهربا

نفى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ما تردد عن وجود مشكلة في قيد اللاعب محمود عبد المنعم «كهربا» مع الفريق الأبيض، قبل انطلاق مسابقة الدوري العام.

وأكد مرتضى ، بأنه لا توجد أي أزمة في موضوع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، وأن اللاعب تم قيده في قائمة الفريق.

وأضح أنه تم استخراج الكارنية الخاص به، وسوف يشارك مع الفريق في مباريات الدورى العام، بداية من مباراة الزمالك وبتروجت.

وقام الزمالك أمس بإرسال قائمة الفريق للموسم الكروى للاتحاد المصري لكرة القدم.


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