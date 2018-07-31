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عبد العزيز : مصر والسعودية تشكلا قاطرتا البحث العلمي العربي

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عبد العزيز متوسطا وكيل وزارة الشباب ومدير الادارة
عبد العزيز متوسطا وكيل وزارة الشباب ومدير الادارة

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أكد مدير عام مركز لندن للبحوث والاستشارات محمد عبد العزيز أن البحث العلمي في العالم العربي يحتاج الى رعاية الدول الكبيرة في المنطقة مثل جمهورية مصر العربية والمملكةالعربية السعودية ليمثلا قاطرة النهوض به على كافة المستويات ، مشيرا في تصريح صحافي عقب  استقبال وكيل وزارة الشباب والرياضة رئيس الادارة المركزية للبرامج الثقافية د امل جمال اسماعيل له أن مصر لديها العقول المفكرة القادرة على النمو بالبحث العلمي والوصول الى مصاف الدول المتقدمة حال السير على خطط علمية ممنهجة والاهتمام بالقواعد العريضة من المتعلمين في المراحل الأولية ودخول القطاع الخاص على خط التنمية البحثية .

وأشاد عبد العزيز بحسن استقبال وزارة الشباب له لمناقشة افكار تعاون علمي بحثي بين مركز البحوث والاستشارات لندن ووزارة الشباب . شارك في اللقاء مدير عام المبادرات التطوعية في وزارة الشباب جيهان محمد التي وعدت بدراسة افق التعاون مع مركز لندن للاستفادة من خبراته البحثية .

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