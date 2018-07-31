» «آل الشيخ» يحذر من «مصيبة» قبل انطلاق الدوري

31 يوليه 2018 - 04:34 م

حذر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، من ثبوت تسجيل أحد الأندية المشاركة في بطولة الدوري العام للاعبيها بعد ساعات قليلة من غلق باب القيد في السوق المصري.

وكتب «آل الشيخ» عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إذا ثبت تسجيل لاعبين بعد غلق فترة التسجيل فهذه مصيبة!».

وتنطلق الجولة الأولى من مسابقة الدوري العام مساء اليوم بمواجهة الاتحاد السكندري والمقاولون العرب على ملعب الإسكندرية، والزمالك وبتروجت على استاد السويس.