  • الثلاثاء 31 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر07:32 م
بحث متقدم
الدولار والجنيه

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك والسوق السوداء

أرشيفية

«الداخلية» تعلن شروط الحصول على الإقامة للأجانب

قتل أطفال سوريا (أرشيفية)

مقتل 281 مدنيًا في حملة للنظام السوري وروسيا

نقابة الأطباء

«الأطباء»: انتزاع قرنية متوفى قصر العيني مخالف للقانون

الضحية

"شهيدة جامعة الأزهر".. هذه أمنيتها الأخيرة

الشعرواي والاخوان

أسباب صدام «الشعراوي» و«الغزالي» و«الباقوري» بالإخوان

قيادات حماس

سر زيارة «حماس» المفاجئة للقاهرة

الرئيس السيسي ورئيس النواب

مفاجآت مثيرة في معاشات كبار المسئولين بالدولة

بطاقات تموينية

كل ما تريد معرفته عن إضافة المواليد للبطاقات التموينية

جروس

«جروس» يعلن تشكيل الزمالك لمباراة بتروجت

ميانمار تشكل لجنة للتحقيق في الانتهاكات ضد الروهينجا

عرب وعالم

الروهينجا
الروهينجا

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

بشار يبدأ في إزاحة إيران من قواعده الجوية ..ما السبب؟

#

نيابة امن الدولة تستدعي 9 صحفيين بـ«المصري اليوم»

#

نص رسالة لجنة التحقيق البريطانية لزيارة«مرسي»

#

الاتحاد الأوروبي يدعو لتوسيع نطاق حظر الأسلحة على ميانمار

حقوق الإنسان

ميانمار

مأساة

الروهينجا

أعلنت سلطات ميانمار، أمس الاثنين، تعيين لجنة للتحقيق في مزاعم عن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في ولاية راخين التي يمزقها الصراع بين أقلية الروهينجا المسلمة والأكثرية البوذية.

وتواجه البلاد نداءات دولية متصاعدة ومتزايدة للرد على اتهامات بارتكاب عمليات تطهير عرقي ضد المسلمين الروهينجا.

وقال مكتب رئيس ميانمار في بيان، إن لجنة التحقيق ستتألف من عضوين من ميانمار وآخرين دوليين، هما الدبلوماسي الفلبيني روسيرو مانالو، وسفير اليابان السابق لدى الأمم المتحدة، كينزو أوشيما. وسيرأس اللجنة مانالو (82 عاما) وهو مساعد سابق لوزير الخارجية الميانماري.

وقال مكتب الرئيس وين منت "اللجنة المستقلة ستحقق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والقضايا ذات الصلة في أعقاب الهجمات الإرهابية التي شنها جيش إنقاذ الروهينجا في أراكان"، حسب قوله.

ووصف البيان يوم الاثنين اللجنة بأنها "جزء من مبادرة قومية لبحث المصالحة والسلام والاستقرار والتنمية في راخين".

واللجنة واحدة من عدة لجان شُكلت في الأشهر القليلة الماضية لبحث الوضع في ولاية راخين الذي وصفته الأمم المتحدة بأنه "مثال صارخ على التطهير العرقي".

وتعتبر السلطات الرسمية في ميانمار والسكان البوذيون أقلية الروهينجا مهاجرين غير شرعيين من بنجلاديش. والصراع بين هذه الأقلية وبين السكان الأصليين "أراكنز" محتدم تاريخيا، ولكن هذا الصراع تصاعد كثيرا وتحول إلى اشتباكات مسلحة وأزمة إنسانية فقط بعد نقل السلطة في ميانمار من الحكومة العسكرية إلى المدنيين في 2011-2012.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تقرير نيويورك تايمز عن أيام مرسي الأخيرة

جمال سلطان

من "جهلكم" يولى عليكم!

محمود سلطان

أشرار التوك توك

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (1)

عبد العزيز محمد قاسم

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» «واعي» تطلق مبادرة للتوعية بمخاطر الإباحية
» بث مباشر.. مباراة الاتحاد السكندري والمقاولون العرب
» ننشر حيثيات إعادة النظر فى إدراج 161 متهمًا بقوائم الإرهاب
» سعر الذهب يتراجع لأدنى مستوى في شهر ونصف
» «جروس» يعلن تشكيل الزمالك لمباراة بتروجت
» «البورصة» تخسر 37 مليار جنيه في ختام تعاملات يوليو
» اتحاد الكرة: مدرب المنتخب لن يخرج عن هذا الثنائي
» للمرة الأولى.. مجلس الوزراء السعودي ينعقد في «نيوم»
» «الداخلية» تعلن شروط الحصول على الإقامة للأجانب
» بالفيديو.. «صلاح» يحقق حلم طفل سوري
» بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات المرور الجديدة

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • عشاء

    08:26 م

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)