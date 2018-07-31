للمرة الأولى.. مجلس الوزراء السعودي ينعقد في «نيوم»

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مجلس وزراء السعودية
مجلس وزراء السعودية

وكالات - خالد الشرقاوي

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السعودية

الملك سلمان

نيوم

مجلس وزراء

عقد مجلس الوزراء السعودي، جلسته اليوم الثلاثاء، في مدينة "نيوم" بمنطقة تبوك للمرة الأولى.

وتزامن ذلك، مع وصول العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الإثنين، لقضاء فترة راحة واستجمام في المدينة، للمرة الأولى أيضًا، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

ومشروع "نيوم" هو منطقة خاصة، من المقرر أن يتم بناءها لتصبح وجهة حيوية جديدة، وتقع بين المملكة ومصر والأردن.

وفي أكتوبر 2017، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن إطلاق مشروع استثماري ضخم بمسمى "نيوم"، يقام على أراض من السعودية والأردن ومصر، باستثمارات في قطاعات بينها الطاقة والنقل والإعلام تقدر بـ500 مليار دولار.

وتقع نيوم شمال غربي المملكة، على مساحة 26.5 ألف كيلو متر مربع، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة الأردني بطول 468 كيلو متراً، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2500 متر.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في زيادة أعداد السياح لمنطقة الشرق الأوسط، إذ تعتزم السعودية إنشاء سبع نقاط جذب بحرية سياحية في "نيوم" ما بين مدن ومشاريع سياحية تتضمن إنشاء 50 منتجعا على البحر الأحمر.

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