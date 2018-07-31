مصر تعرض على 91 دولة نقل سفاراتها للعاصمة الإدارية

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روسيا

مصر

العاصمة الإدارية

نقل سفارة

قال رئيس مكتب المعلومات في السفارة المصرية في موسكو، أيمن موسى مصطفى، إن مصر عرضت على روسيا و 90 بلدا نقل سفاراتها إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

ونقلت صحيفة "ازفستيا" أنباء الاتفاق من قبل مصدرين في الدوائر الدبلوماسية الروسية، لافتة إلى أن المستشارون في موسكو يعملون على دراسة المقترح وصيغة الاتفاق.

ونقل مصدر إلى أن الجانب الروسي تلقى عرضا من مصر بنقل السفارة الروسية في العاصمة الإدارية الجديدة والمتوقع أنجازها بحلول نهاية العام الحالي، مضيفا إلى أن الموضوع لا زال قيد المداولة.

تجدر الإشارة إلى أن مصر كانت قد أعلنت في عام 2015، عن إنشاء مدينة جديدة يمكن أن تحل محل القاهرة كمركز إداري للحكومة. ويقع المشروع، على بعد 45 كيلومترا شرقي القاهرة.

والعاصمة الجديدة مصممة لاستيعاب 5 ملايين مواطن على مساحة تصل إلى 270 ميلا مربعا، وجاء في إطار خطة تهدف لتخفيف الضغط عن القاهرة.

وتتألف العاصمة الإدارية الجديدة من 21 منطقة سكنية، وفنادق، وحديقة للألعاب ومطار، إضافة لمدارس ومستشفيات ومراكز للتسوق.


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