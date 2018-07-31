بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات المرور الجديدة

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اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة التنقلات العامة للضباط لعام 2018، وشملت تعيين اللواء عصام شادي، مساعدا للوزير للمرور.

وجاءت أسماء مديري المرور على مستوى الجمهورية وهم:

اللواء محمود عبد الرازق مدير مرور القاهرة - اللواء علاء متولي مدير مرور الجيزة - اللواء نبيل عدلي مدير مرور القليوبية - العميد محمد القاضي مدير مرور الإسكندرية - العميد عادل مرسي مدير مرور البحيرة - العميد رضا فوزي مدير مرور الشرقية - العميد ماجد ناشد مدير مرور الغربية - العميد أحمد السنطاوي مدير مرور مطروح - العميد محمد لبنة مدير مرور المنوفية - العقيد سامح رشاد مدير مرور كفر الشيخ - العميد حمدي عبد النبي مدير مرور الإسماعيلية - العميد محمد رشاد مدير مرور السويس - العميد حسن لطفي مدير مرور شمال سيناء  - العميد مصطفى عابدين مدير مرور جنوب سيناء - العقيد أسامة غريب مدير مرور الفيوم - العميد حسام الشايب مدير مرور بني سويف - العقيد عادل جلال مدير مرور المنيا - العميد أشرف مرسي مدير مرور أسيوط - العقيد مصطفى إبراهيم مدير مرور سوهاج العميد عمرو شاهين مدير مرور قنا - العميد محمد صلاح مدير مرور الأقصر - العميد إيهاب مرزوق مدير مرور أسوان - العميد أشرف الجرف مدير مرور البحر الأحمر - العقيد طارق الهم مدير مرور الوادي الجديد - العقيد ممدوح الحصي مدير مرور الدقهلية - العقيد محمد بصلة مدير مرور بورسعيد العقيد حازم راتب مدير مرور دمياط



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