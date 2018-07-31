مفاجأة.. الرئيس الأمريكي وراء إقالة مدرب إسبانيا

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كشف لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسبانى لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن كواليس إقالة  لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني، قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2018.

وأكد لويس روبياليس، أن الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما وافقه الرأى فى قرار إقالة جولين لوبيتيجى من تدريب الماتادور الإسباني.

وقال روبياليس - فى تصريحات نقلتها صحيفة (ماركا) الإسبانية - "تحدثت مع أوباما حول قرار إقالة لوبيتيجى، وكان موافقًا على موقف الاتحاد الإسبانى".

وأضاف: "أحترم وأُحب ريال مدريد، لكن فى كل الأحوال لا يمكن أن تتم هذه الاتفاقات دون معرفة الاتحاد، كما أننا طلبنا عدم إعلان خبر التوقيع وكان هذا سببًا آخر لقرار الإقالة".

وعن لويس إنريكى، المدرب الجديد للمنتخب الإسبانى.. قال روبياليس: "هذا ما يحتاج إليه الفريق الوطنى خلال الفترة المقبلة، إنه مدرب رائع".

كان الاتحاد الإسبانى قد أقال لوبيتيجى قبل 48 ساعة من انطلاق (مونديال روسيا) على خلفية إعلان تعاقده مع ريال مدريد.


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