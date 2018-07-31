  • الثلاثاء 31 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر07:33 م
بحث متقدم
الدولار والجنيه

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك والسوق السوداء

أرشيفية

«الداخلية» تعلن شروط الحصول على الإقامة للأجانب

قتل أطفال سوريا (أرشيفية)

مقتل 281 مدنيًا في حملة للنظام السوري وروسيا

نقابة الأطباء

«الأطباء»: انتزاع قرنية متوفى قصر العيني مخالف للقانون

الضحية

"شهيدة جامعة الأزهر".. هذه أمنيتها الأخيرة

الشعرواي والاخوان

أسباب صدام «الشعراوي» و«الغزالي» و«الباقوري» بالإخوان

قيادات حماس

سر زيارة «حماس» المفاجئة للقاهرة

الرئيس السيسي ورئيس النواب

مفاجآت مثيرة في معاشات كبار المسئولين بالدولة

بطاقات تموينية

كل ما تريد معرفته عن إضافة المواليد للبطاقات التموينية

جروس

«جروس» يعلن تشكيل الزمالك لمباراة بتروجت

وقفة احتجاجية لأعضاء تدريس المعهد العالي للهندسة بالمنيا

قبلي وبحري

وقفة احتجاجية
وقفة احتجاجية

جمال زكى

وقفة احتجاجية

أساتذة

المعهد العالى

المنطقة الصنعية

نظم العشرات من المعيدين والمدرسين المساعدين بالمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الكائن بالمنطقة الصناعية بالمنيا، وقفة احتجاجًا على عدم صرف مستحقاتهم المالية من العلاوات الاجتماعية والإجازات السنوية ورعاية الطفل وغيرها من الحقوق الإدارية والمالية المستحقة فى القانون.

وقالت "منى"، إحدى المعيدات بالمعهد، إن عميد لمعهد يتعمد عدم تطبيق القوانين الخاصة بالعمل داخل المعاهد العليا خاصة فيما يتعلق بحقوق  أعضاء هيئة التدريس خاصة بعد قرار الدولة أول يوليو  العلاوة الاجتماعية بصرف كافة  المستحقات الخاصة بنا.

وأكدت أن عميد  المعهد طالبناه أكثر من مرة بتطبيق القانون فيما يخص الإجازات السنوية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بعد نهاية  الامتحانات  كل عام  على الرغم من أنه  يقوم بالموافقة على منح  المبعوثين للخارج  كافة الامتيازات المالية والإدارية وتسهيل كافة الإجراءات لهم مع  العلم أننا نقوم بالعمل داخل المعهد طوال العام  دون منحنا إجازة سنوية  أسوة بأعضاء هيئة التدريس.

 وأشارت  الدكتورة "رشا ع ا"، مدرس مساعد  بالمعهد، إلى أن عميد المعهد يرفض تطبيق إجازة رعاية الطفل التى أقرها القانون بل يجبرنا على الحصول على إجازة بدون أجر ودفع غرامات علينا من هذه الإجازة بالخصم من رواتبنا.

 وقالت إن عميد المعهد لا يطبق القانون علينا  بل يقوم بأخذ القرارات دون الرجوع إلى مجلس إدارة المعهد  بشكل انفرادى بالقوة الجبرية دون الرجوع  إلى القانون الخاص بالمعاهد العليا التابع للمجلس الأعلى للجامعات.

وألمحت إحدى المعيدات تدعى "مروة ا ب  ا"، إلى أن عدد المعيدين والمدرسين المساعين يبلغ أكثر من 25  معيدًا ومدرسًا مساعدًا خارج إطار القانون داخل المعهد خاصة أننا محرومون من الحقوق المالية والإدارية والمستحقات المتأخرة وعدم منحنا الإجازات السنوية المطبقة بالقانون.

وطلب عدد من المحتجين اليوم داخل المعهد وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات بسرعة لتدخل الصرف كافة المستحقات المالية وصرف العلاوة الدورية والسنوية لأعضاء هيئة التدريس إلى جانب تطبيق القوانين الخاصة بالإجازات السنوية وإجازة الامتحانات  وغيرها من الحقوق  الواردة فى القانون والدستور.

 كما يطالب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء  ورئيس الجمهورية بسرعة التدخل  لحل مشاكل العاملين والمعيدين وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تقرير نيويورك تايمز عن أيام مرسي الأخيرة

جمال سلطان

من "جهلكم" يولى عليكم!

محمود سلطان

أشرار التوك توك

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (1)

عبد العزيز محمد قاسم

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» حارس ليفربول يتحدث عن دور «صلاح»
» حارس ليفربول يتحدث عن دور «صلاح»
» «واعي» تطلق مبادرة للتوعية بمخاطر الإباحية
» بث مباشر.. مباراة الاتحاد السكندري والمقاولون العرب
» ننشر حيثيات إعادة النظر فى إدراج 161 متهمًا بقوائم الإرهاب
» سعر الذهب يتراجع لأدنى مستوى في شهر ونصف
» «جروس» يعلن تشكيل الزمالك لمباراة بتروجت
» «البورصة» تخسر 37 مليار جنيه في ختام تعاملات يوليو
» اتحاد الكرة: مدرب المنتخب لن يخرج عن هذا الثنائي
» للمرة الأولى.. مجلس الوزراء السعودي ينعقد في «نيوم»
» «الداخلية» تعلن شروط الحصول على الإقامة للأجانب

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • عشاء

    08:26 م

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)