«عامر» مديرًا لأمن المنيا و«سالم» للبحث الجنائي

31 يوليه 2018 - 03:47 م

أصدر اللواء محمد توفيق، وزير الداخلية، قرارًا بتعيين اللواء مجدي عامر، الذي كان يشغل منصب حكمدار أمن المنيا إلى مدير أمن المحافظة.

وشملت حركة التنقلات التي أصدرها اللواء محمد توفيق، وزير الداخلية، تعيين اللواء هاني لطفي، مساعد مدير أمن المنيا، خلفًا للواء مجدي عامر الذي تولى منصب مدير الأمن.

كما شملت الحركة تولي العميد مجدي سالم، رئيس مباحث محافظة أسيوط، رئاسة مباحث المنيا خلفًا للعميد دكتور منتصر عويضة الذي نُقل إلى أسيوط، كما شملت الحركة، ترقية العميد عصام جمال مأمور مركز ملوي إلى رتبة لواء وتوليه منصب مساعد مدير أمن أسيوط.

وشغل مدير الأمن الجديد، منصب نائب مدير أمن المنيا، كما شغل العديد من المواقع، أبرزها مأمور مركز شرطة القنطرة في محافظة السويس، عام 2011، وكان وقتها برتبة عميد، وتصدى وأفراد القسم لمحاولات اقتحام القسم خلال أحداث ثورة يناير.