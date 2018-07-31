مسلحون يقتلون فنانًا شهيرًا أعلى الدائري

31 يوليه 2018 - 03:29 م

أظهرت التحريات الأولى عن مقتل الماكيير السينمائي محمد علاء، تفاصيل مثيرة حيث قام مسلحون بطعنه على الطريق الدائري بمنطقة دار السلام، وأن الجريمة تمت بدافع السرقة.

وبيت التحريات أن المسلحين أوقفوا الضحية، واستولوا منه على هاتفه المحمول وملحقاته تحت تهديد السلاح، وأثناء التصدي لهم تعدوا عليه بتسديد عدة طعنات حتى سقط على الأرض جثة هامدة ففروا هاربين.

تبلغ لقسم شرطة دار السلام بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شاب، ملقاة أعلى الطريق الدائري، وانتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لماكيير سينمائي يدعى "محمد علاء"، بها عدة طعنات، ونُقِلَت الجثة للمشرحة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.