  • الثلاثاء 31 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر05:07 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي ورئيس النواب

مفاجآت مثيرة في معاشات كبار المسئولين بالدولة

مجلس وزراء السعودية

للمرة الأولى.. مجلس الوزراء السعودي ينعقد في «نيوم»

العاصمة الإدارية

مصر تعرض على 91 دولة نقل سفاراتها للعاصمة الإدارية

صلاح وطفل سوري

بالفيديو.. «صلاح» يحقق حلم طفل سوري

منتخب اسبانيا

مفاجأة.. الرئيس الأمريكي وراء إقالة مدرب إسبانيا

الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل أول وزارة الموارد المائية والري

"الرى" تزف بشرى سارة للمواطنين

قيادي إخواني : هكذا يتم تشويه الشباب داخل الجماعة

قيادي إخواني: هكذا يتم تشويه الشباب داخل الجماعة

خامنئي له " خط ساخن" مع المهدي المنتظر

خامنئي له " خط ساخن" مع المهدي المنتظر

كلوب وصلاح

"كلوب" يعلق على رحيل "صلاح" عن "الريدز"

زعيم الجماعة الإسلامية : الولاء للوطن وليس للجماعة

زعيم الجماعة الإسلامية: الولاء للوطن وليس للجماعة

"الرى" تزف بشرى سارة للمواطنين

آخر الأخبار

الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل أول وزارة الموارد المائية والري
الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل أول وزارة الموارد المائية والري

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. كاظم الساهر: خطيبتي لا تحبني

#

"التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين

#

البترول تزف بشرى سارة للمواطنين

#

"نظافة القاهرة" تزف بشرى سارة للمواطنين

الكهرباء

دي إم سي

الرى

رجب عبدالعظيم

أعلن  الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل أول وزارة الموارد المائية والري، عن عقد ورش عمل تستهدف تشجيع استخدام الطاقة الشمسية وتحقيق خطة هيئة الطاقة المتجددة وهو توليد نحو 20% من إجمالي احتياجات مصر من الطاقة الكهربائية عن طريق الألواح الشمسية بحلول عام 2022.

 وأضاف عبد العظيم خلال تصريحاته لقناة "دي إم سي"، بأن استخدام الخلايا الشمسية في نظم الري يعمل على تخفيض الطلب على وقود الديزل الذي تدعمه الدولة سنويا بحوالي 100 مليار جنيه، كما سيساعد أيضًا على خلق فرص عمل جديدة للشباب على مستوى الجمهورية.

وأكد أن هناك محطات لرفع وضخ المياه حتي تصل إلي الأماكن المرتفعة ونحن نعمل على استخدام الطاقة الشمسية في عملية الضخ والرفع لتوفير الطاقة الكهربائية، مشددًّا على أهمية الطاقة وضرورتها في إدارة وتوصيل المياه في التوقيت المناسب وبالكمية المناسبة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تقرير نيويورك تايمز عن أيام مرسي الأخيرة

جمال سلطان

من "جهلكم" يولى عليكم!

محمود سلطان

الطلاق.. وموسم الهجوم على الأزهر

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (1)

عبد العزيز محمد قاسم

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» «آل الشيخ» يحذر من «مصيبة» قبل انطلاق الدوري
» داعية سلفى: المايوه الإسلامى غير شرعى
» السجن 3 سنوات لجلال البحيرى بتهمة إهانة المؤسسة العسكرية
» أسعار أعيرة الذهب اليوم
» بالفيديو.. عجل يرضع من نعجة
» وزير إسرائيلى: نحن لسنا معنيين بوجود أزمة إنسانية في غزة
» بعد أطفال الكهف..500 متنزه عالقون علي جبل بركاني
» تطبيق مبهر فى الهواتف لتعديل الـpdf
» غدًا.. محاكمة 292 متهمًا فى قضية محاولة اغتيال السيسي
» إحالة 31 موظفًا بالتضامن الاجتماعي فى المحلة إلى النيابة للتحقيق
» شيخ الأزهر يصدر قرارًا بإنشاء مجلس تعليم أزهرى

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • مغرب

    06:56 م

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)