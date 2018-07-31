» السجن 3 سنوات لجلال البحيرى بتهمة إهانة المؤسسة العسكرية

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قضت المحكمة العسكرية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة  الشاعر جلال البحيرى، فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور وإهانة المؤسسة العسكرية بالسجن 3سنوات وغرامة مالية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا الشهر الماضى أحالت المتهم للقضاء العسكرى بعدما أمرت بحبسه 15 يومًا، على خلفية التحقيقات فى القضية.

وأسندت النيابة إلى المتهم جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

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