تزاحم شركات الهواتف الذكية العالمية حول تطوير "السيلفي"

31 يوليه 2018 - 03:05 م

انتشرت ظاهرة التقاط الصور "السيلفى" الأمامية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حتى أصبح الأمر عادة ضرورية لدى الملايين من مستخدمى الهواتف الذكية مؤخرا أن يتواجد بها الكاميرا الأمامية ويفاضلوا على جودتها ونقائها.

وأشارت شركة هواوي في دراستها التي أعدتها بالتعاون مع شركة "يوجوف" للدراسات البحثية، إلى أن 51 في المائة من سكان السعودية يلتقطون صور الـ"سيلفي" يوميًا، وأكدت الدراسة أن 40 في المائة من الأفراد يلتقطون ما لا يقل عن ثلاث صور قبل اختيار الصورة الملائمة التي يمكن نشرها على منصات التواصل الاجتماعي.

وبات معظم المستخدمين لا يعيرون اهتمامًا كبيرًا لشراء الكاميرات الاحترافية بعد أن جاءت الهواتف الذكية بكاميرات أمامية بدقة وجودة عاليتين، حيث احتدم التنافس بين الشركات من حيث الابتكارات والأبحاث للخروج بأعلى مزايا ممكنة للكاميرا الأمامية التي يحتاج إليها المستخدم في عصر الـ"سيلفي"، ليس لكاميرات الهواتف من الفئة المتقدمة، بل حتى أن الفئة المتوسطة من الهواتف كان لها نصيب من الابتكار فيما يخص الكاميرا الأمامية وتقنيات تصوير الـ"سيلفي".

ووفق موقع "الاقتصادية"، أبرز الهواتف التي اهتمت بجودة الكاميرا الأمامية خلال الشهور الماضية ، شركة سوني فى هاتفها إكسبيريا XA Ultra الذي يتميز بكاميرا أمامية تبلغ دقتها 16 ميغا بكسل والمزودة بتقنية تثبيت الصور بشكل تلقائي، والمدمجة بفلاش من نوع LED للتصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة، كما يأتي هاتف فيفوX9 مزود بكاميرا أمامية مزدوجة بدقة 20 و8 ميغا بكسل إضافة إلى حساس أمامي متزامن مع فلاش من نوع LED ، ومن الهواتف المميزة أيضا في مجال تصوير الـ"سيلفي" هاتف سامسونج جلاكسي A5 والمدمج بكاميرا تبلغ دقتها 16 ميغا بكسل، كما يأتي هاتف هواوي "نوفا 3" الذي تم إطلاقه أخيرا ضمن هذه الفئة، فإلى جانب الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 24 ميغا بكسل و2 ميغا بكسل، تستفيد الكاميرا بشكل كبير من تقنيات الذكاء الاصطناعي المدمجة التي تسمح بالتقاط صور"سيلفي" متميزة.

وقال بابلو نينج، نائب رئيس شركة هواوي تك انفستمنت العربية السعودية، "قد يتساءل البعض عن السر وراء التقاط صور الـ"سيلفي" المثالية؟ ولا شك أن الإجابة على هذا التساؤل تتمثل بالدرجة الأولى في الكاميرا المستخدمة، فقد أحدثت الهواتف الذكية نقلة نوعية ومبتكرة فيما يتعلق بوظائف الكاميرا الأمامية، ما يتيح لمستخدميها إمكانية التقاط صور الـ"سيلفي" على نحو غير مسبوق، ويمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تسهم أيضا كمعيار تنافسي للخروج بصور "سيلفي" متميزة.

وأضاف بابلو قائلا : "مع تنامي الدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي، ازدادت أهمية التقاط صور "سيلفي" بالغة الدقة والوضوح، إلا أن التقاط صور صافية وفي اللحظة الملائمة يشكل في بعض الأوقات تحديا حقيقيا بصرف النظر عن حجم الجهود المبذولة، لذلك تم العمل على تطوير كاميرات الأجهزة الحديثة إلى جانب تحديد معايير رئيسة يجب أخذها بعين الاعتبار عند التقاط صور الـ"سيلفي"، وتتركز هذه المعايير على جودة الكاميرا المستخدمة، والإضاءة، واختيار الخلفية المناسبة، واستخدام الفلاتر المتميزة والتأكد من الصورة قبل نشرها". وأشار بابلو إلى أن جودة وضوح صور الـ"سيلفي" تعتمد بشكل رئيس على دقة الكاميرا المستخدمة، فكلما زاد عدد البيكسلات في الكاميرا الأمامية، كانت إمكانية التقاط صور جميلة وأكثر وضوحا أعلى، والأمر ذاته لإعدادات الكاميرا والأنماط المناسبة فمن الصعب على المستخدمين بشكل عام تنسيق إعداد كاميرا الهواتف للحصول على الصورة الأمثل".

ومن التقنيات التي انضمت للكاميرا الأمامية لزيادة جودتها ، الفلاتر فليس هناك شخص كامل، ولا توجد أي صورة "سيلفي" ممتازة بنسبة 100 في المائة، لذلك يجب الاعتماد على بعض التعديلات الجميلة وبعض الفلاتر لرفع نسبة جمال الصور وجعلها أكثر احترافية، إلا أن عملية التحرير واختيار الفلاتر في العادة تستغرق وقتا طويلا، لذلك تقوم تقنيات الذكاء الاصطناعي بعملية تحسين وتجميل الصور واختيار التنسيقات المناسبة لها بالاعتماد على البيئة المحيطة التي تشمل عدة معايير كالإضاءة والخلفية وعدد الأشخاص وتناسق الألوان خلال مرحلة التقاط الصورة وبعدها، لإخراج صورة نهائية متكاملة ورائعة دون الحاجة إلى أي تحرير أو تجميل لها من قبل المستخدم، ومن المهم جدا مراجعة الصور والتأكد منها واختيار الزاوية المناسبة للتصوير بعد تجربة التقاط الصورة عدة مرات ومن زوايا مختلفة.

كما ظهرت تطبيقات جديدة مخصصة لالتقاط وتحرير صور "سيلفي" لإعطاء المستخدمين خيارات وأبعادا جديدة لإنشاء صور متميزة، ومن أبرز هذه التطبيقات تطبيق Ritrica الذي يعد من أفضل تطبيقات التقاط الـ"سيلفي" لاحتوائه على عديد من الفلاتر التي تزيد من جمالية ووضوح الصور، إضافة إلى تطبيق Candy Camera الذي يحتوي على ميزات لتصوير الـ"سيلفي" بصيغة الفيديو وتعديل الصور والفيديو بعد التصوير إضافة إلى إمكانية جمع صور متعددة في إطار واحد، كما يأتي تطبيق B12Selfiegenic Camera بفلاتره المميزة الشبيهة بفلاتر تطبيق سناب شات، مضافة إليها ميزة الكتابة الفورية على الصور دون التأثير على دقتها.



