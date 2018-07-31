» بعد أطفال الكهف..500 متنزه عالقون علي جبل بركاني

31 يوليه 2018 - 02:27 م

يواجه أكثر من 500 متنزه ومرشديهم أزمة في جزيرة تسمى لومبوك بدولة إندونيسيا، وذلك بعد تعلقهم داخل جبل رينجاني المتواجد داخلها والذى يتعرض فى نفس الوقت لنشاط بركانى شديد، ولاذ هؤلاء إلى الجبل بسبب زلازل تعرضت لها الجزيرة منذ يومين.

وأرسلت السلطات الأمنية الإندونيسية، مروحيات وفرق إنقاذ راجلة من أجل إجلاء المتنزهين العالقين على الجبل البركاني الذي يقصده السياح الأجانب بسبب مسارات المشي حوله. وصرح سوديونو مدير المتنزه الوطني في رينجاني: "لا يزال 560 شخصًا عالقين" نتيجة انزلاق متتالٍ للتربة بعد الزلزال بقوة 6,4 درجات الذي ضرب الجزيرة الأحد. وتابع سوديونو "هناك 500 متسلق في منطقة (بحيرة) سيغارا اناكان و60 في باتو سيبير".

ومن بين العالقين مواطنون من الولايات المتحدة وفرنسا وهولندا وتايلاند وألمانيا، ومن دول أخرى بحسب مسئولي البحث والإنقاذ. ومن المفترض أن تستمر عمليات الإجلاء حتى الثلاثاء بحسب خطة الإنقاذ التي أعدتها السلطات.

وقتل 16 شخصًا على الأقل ودمرت مئات المنازل في الزلزال الذي أثار الذعر بين السكان الذين اندفعوا إلى خارج منازلهم والفنادق التي ينزلون فيها.

وقال متحدث باسم هيئة البحث والإنقاذ لوكالة فرانس برس "فيما يتعلق بالمؤن، لديهم ما يكفي ليوم أو اثنين".

كما يبلغ علو جبل رينجاني 3726 مترًا وهو ثانى أكبر بركان في إندونيسيا ويعتبر وجهة سياحية بفضل مسارات المشي الكثيرة حوله والمناظر الرائعة من على قمته. وأدى الزلزال إلى انهيار كميات ضخمة من الصخور ما حال دون تمكن المتسلقين من النزول من على الجبل. وقالت سفارة تايلاند في جاكرتا أن 239 من مواطنيها عالقين في المنطقة المحيطة بالجبل.