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إحالة 31 موظفًا بالتضامن الاجتماعي فى المحلة إلى النيابة للتحقيق

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المحاسب أحمد عبد السميع رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى
المحاسب أحمد عبد السميع رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى

محمد عبدالناصر

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قرر المحاسب أحمد عبد السميع مقبل، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اليوم الثلاثاء، إحالة 31 من العاملين بالتضامن الاجتماعي إلى التحقيق بالنيابة الإدارية، بسبب عدم الانضباط الوظيفي وترك العمل.

وكان رئيس مدينة المحلة الكبرى، قد تلقى تقريرًا من قسم الرقابة والمتابعة بمجلس المدينة، يتضمن التفتيش الإداري على وحدات التضامن الاجتماعي بأول وثانِ المحلة والمخازن التابعة لها ، وتم رصد  عدم تواجد 31 من قوة العاملين بتلك المنشآت، فأصدر قراره المتقدم.

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