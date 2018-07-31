"ترامب" أسوأ سياسى فى التاريخ.. وسيفوز بولاية ثانية

31 يوليه 2018 - 01:59 م

وصفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بأنه "أسوأ سياسي على الإطلاق"، لكنه يمضي في طريقه إلى إعادة انتخابه مرة ثانية؛ لأن الحزب الديمقراطي يرفض مواجهة تودد ترامب لحالة السخط التي تظهرها الطبقة العاملة، كما يقول المحلل الأمريكي والمؤرخ توماس فرانك.

وصرح "فرانك"، الموجود في أستراليا لحضور فعاليات ينظمها مركز "شيفلي للأبحاث" لصحيفة الجارديان: "إن ترامب هو أسوأ عدو لنفسه بالطبع، مشيرًا إلى ذلك المؤتمر الصحفي مع فلاديمير بوتين، إنه مجنون قطعًا، ولكنه برغم ذلك سيفوز بولاية ثانية، وهو الجحيم بعينه".

وتابع "فرانك" في تصريحاته، أن الاقتصاد الأمريكي ينتعش بصورة غير مسبوقة وأن البطالة كانت منخفضة كما كانت منذ الستينات، وإذا استمر هذا التوجه، فسوف ترتفع الأجور، وحينها فإن أي رئيس يصبح ذا شعبية كبيرة جدا.

وقال فرانك يوم الاثنين "إذا توقف ترامب عن التغريد وابقى فمه مغلقا وتوقف عن شن حروب تجارية، نعم يمكن إعادة انتخابه".

لقد كتب المحلل الأمريكي عددًا من الكتب الأكثر مبيعًا التي تدور حول انخفاض الطبقة الوسطى، ويعبر عن إحباطه من الأحزاب السياسية اليسارية التي تتخلى عن مصالح العاملين في محاولة للالتحاق بالطبقة المهنية.

قال فرانك إن ترامب "خطير بشكل فريد" كشخصية سياسية، وهذا يتطلب من اليسار أن يعيد التواصل مع العاملين من أجل مواجهة "الدور الطويل لليمين الأمريكي في اتجاه الشعوبية".

وتابع: "أنا متأكد تمامًا أن السبيل أمام أي حزب يساري للتفوق على خصومه هو مواجهة التيار الشعبوي المتصاعد عبر اتفاقية حقيقية".

ونوه "فرانك" في تصريحاته الصحفية، بأن "ترامب ومستشاره السابق ستيف بانون كان لديهما هدف واضح لحصد الاستياء من الأمريكيين العاملين باعتباره جوهر إستراتيجيتهم السياسية".