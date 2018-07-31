» هبوط طائرة تركية بالخرطوم تعرف على السبب

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متابعات- عمرو محمد

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بي دي إف

هبطت طائرة تركية اضطراريًا بمطار الخرطوم، بعدما تلقي قائدها بلاغًا كاذبًا بوجود قنبلة على متنها .

وجاء ذلك في بيان صادر عن الناطق باسم مطار الخرطوم محمد المهدي نصر، نقلته وكالة السودان الرسمية للأنباء "سونا".

وأوضح البيان أنه "في تمام الساعة 19:5 بالتوقيت المحلي "17.05 تغ"، تلقى مركز الملاحة الجوية اتصالاً من قائد طائرة تركية طراز بوينج 900-737، يفيد بأنه تلقى رسالة من مجهول تفيد بوجود قنبلة على متنها.

وأشار البيان أن قائد الطائرة "اتخذ قرارًا بالهبوط من ارتفاع 36 ألف قدم إلى ارتفاع 24000 قدم، وطلب الإذن بالهبوط في مطار الخرطوم.

وكانت الطائرة التركية "عابرة للأجواء السودانية قادمة من إسطنبول في طريقها إلى عاصمة دولة الكونغو (برازافيل)"، بحسب البيان.

وسمحت سلطات مطار الخرطوم للطائرة بالهبوط، وبعد تفتيشها والركاب، لم يعثر على أي مهدد للسلامة، وفق ذات المصدر.

ونوه البيان إلى مغادرة الطائرة للخرطوم عقب التأكد من عدم وجود مهدد أمني دون تحديد زمن المغادرة.

ولم يشر البيان إلى الخطوط الجوية التى تتبعها الطائرة.

وفي نوفمبر الماضي، هبطت طائرة تتبع للخطوط التركية من طراز "بوينج 738"، قادمة من نيروبي بكينيا في طريقها إلى تركيا، بمطار الخرطوم بعد أن أبلغ قبطانها سلطات الطيران المدني السودانية بوجود "قنبلة" على متنها .

غير أن التحريات وعمليات التفتيش آنذاك أثبتت أن بلاغ القنبلة الذي تقدم به راكب بريطاني قال إنه تلقى رسالة عبر حاسوبه المحمول، كان "كاذبًا".

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