» تطبيق مبهر فى الهواتف لتعديل الـpdf

31 يوليه 2018 - 01:40 م

لم تعد الملفات القابلة للتحرير مثل ملفات "وورد" والمستندات المختلفة الخيار الأمثل للكثيرين، حيث باتت إمكانية تعديلها أو نسخها أمرًا سهلاً وهو ما لا يريده البعض، لذلك

تمكنت شركات إنتاج الهواتف المحمولة من إنشاء تطبيق "PDFelement " يسمح لحاملي الهواتف المحمولة بإنشاء وتحرير وإضافة وتعليقات علي ملفات "بي دي إف" وذلك بعد أن أصبحت هذه الملفات هي الصيغة الأمثل للمستندات سواء على مستوى الشركات أو حتى الأفراد.

وتم إنشاء هذا التطبيق للتخفيف على أصحاب المصالح لأنه من الصعب توافر جهاز الكمبيوتر في بعض الأوقات، ويعمل التطبيق على إنشاء ملفات PDF انطلاقًا من الماسحات الضوئية، إذ كل ما على المستخدم فعله لإنشاء نص قابل للتحرير أو إنشاء صورة نصية قابلة للبحث هو أخذ نموذج ورقي موجود، ومن ثم مسحه ضوئيًا وإجراء التعرف البصري على الأحرف، كما يمكن من خلال التطبيق أرشفة المستندات القديمة عن طريق مسحها ضوئيا وتحويلها إلى ملفات PDF ، ويحتوي التطبيق على مكتبة تحمل المئات من النماذج الشائعة التي قد يحتاج إليها المستخدم.

ويقوم التطبيق على جعل عملية تحرير مستندات PDF أمرًا بسيطًا، حيث يحتوي تطبيق PDFelement على أوضاع تحرير للفقرات أو لأسطر المفردة، مع سهولة ضبط نوع الخط وحجمه ونمطه، كما يمكن بسهولة تعديل الصور أو إضافتها أو نسخها ولصقها، إضافة إلى إمكانية استخراج الصور الموجودة ضمن الملف لاستخدامها في وثيقة أخرى، ولا تقتضي عملية اقتصاص أو تدوير الصور وقتًا أو جهدًا على الإطلاق، كما يساعد التطبيق المستخدمين على إعادة ترتيب المستندات ذات الصفحات المتعددة، حيث يمكن قص الصفحات أو إدراجها أو استخراجها أو استبدالها أو تقسيمها، إضافة إلى ضبط مربعات الصفحات في لحظات، ويتضمن التطبيق أدوات تعديل صفحات للمساعدة على إضافة تصنيفات للصفحة ضمن مستند ما.

ويحتاج المستخدمون في العادة عند العمل على مشروع مشترك إلى أدوات لإضافة تعليقات توضيحية بتنسيق، وهو أمر ضروري لتنسيق العمل المشترك، ويوفر تطبيق PDFelement مجموعة أدوات تمنح المحررين القدرة على إضافة التعليقات، وتسليط الضوء على النص، والاعتماد على الصور والنصوص، وترك التعليقات للرجوع إليها في المستقبل أو عند إعادة العمل.